Из-за обстрела Сумы и часть области остались без света

По разным причинам на утро 19 сентября в Украине полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

В результате российских обстрелов в ночь на 19 сентября в Сумах и в части области были отключения электроэнергии.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

Ночью враг атаковал энергообъект в Сумской области. В результате обесточивались Сумы и часть области. По состоянию на утро все потребители уже запитаны.

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В компании также указали, что из-за боевых действий и по другим причинам 19 сентября полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях.

Кроме того, по техническим причинам обесточены потребители на Киевщине, Черниговщине и Днепропетровщине.

Напомним, поздно вечером 18 сентября в Сумах раздались взрывы. В некоторых районах города исчез свет и возникли проблемы с водой.

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