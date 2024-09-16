У Польщі оголосили надзвичайний стан через сильні повені

У затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, 16 вересня, оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені у країні.

Про це пише Polsat News.

За його словами, для людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.

"Я скликав цю зустріч для того, щоб якнайшвидше ухвалити розпорядження про введення стану стихійного лиха", - сказав Туск.

Зазначається, що у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод: серед них – наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

"У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо (використовувати його. – Ред.) тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека", – сказав Дональд Туск.

Водночас міністерка клімату і навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоська в понеділок заявила, що введення стану стихійного лиха "допоможе мобілізувати більше коштів і ресурсів для боротьби з наслідками повеней".

Додамо, відоме польське курортне місто Льондек-Здруй, яке біля кордону з Чехією, напередодні затопила сильна повінь.

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