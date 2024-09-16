Стало відомо, коли українці отримають виплати за програмою Нацкешбеку

До програми Національного кешбеку вже долучилися 1,2 мільйона українців, з яких 638 000+ вже активували картки в застосунку Дія.

Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Купуєте товари українських виробників — отримуєте 10% від вартості покупок, це до 3 000 грн щомісяця. На початку місяця запустили публічний бета-тест Нацкешбеку", - сказав він.

Він також зазначив, що в програму також включено 963 виробники і понад 171 тисячу товарів. За його словами, кожного дня цифри зростають, і вже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку було нараховано українцям. Процес використання сервісу простий: користувачі відкривають картку онлайн у банку, вибирають картку Нацкешбек у Дії, і кешбек нараховується щомісячно.

Федоров розповів, що з технічного боку цей сервіс є складним через необхідність обміну даними між численними системами: банками, виробниками, ритейлерами, податковими органами та застосунком Дія. Для кожного учасника розроблено окремий алгоритм підключення до програми. Він зазначив, що особлива увага приділена антифрод-системі, яка контролює витрати накопичених коштів, дозволяючи оплату лише в певних категоріях, таких як комунальні послуги та спорт.

Нагадаємо, в Україні запровадили повернення коштів за купівлю вітчизняних товарів.

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