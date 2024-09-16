Стало известно, когда украинцы получат выплаты по программе Нацкешбека

К программе Национального кэшбека уже присоединились 1,2 миллиона украинцев, из которых 638 000+ уже активировали карточки в приложении Действия.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Покупаете товары украинских производителей — получаете 10% стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. В начале месяца запустили публичный бета-тест Нацкешбеку", — сказал он.

Он также отметил, что в программу также включено 963 производителя и более 171 тысяч товаров. По его словам, каждый день цифры растут, и уже более 2,9 миллиона гривен кэшбека было начислено украинцам. Процесс использования сервиса прост: пользователи открывают карту онлайн в банке, выбирают карту Нацкешбек в Действии и кэшбек начисляется ежемесячно.

Федоров рассказал, что с технической стороны этот сервис сложный из-за необходимости обмена данными между многочисленными системами: банками, производителями, ритейлерами, налоговыми органами и приложением Действие. Для каждого участника разработан отдельный алгоритм подключения к программе. Он отметил, что особое внимание уделено антифрод-системе, которая контролирует расходы накопленных средств, позволяя оплату только в определенных категориях, таких как коммунальные услуги и спорт.

Напомним, в Украине ввели возврат средств за покупку отечественных товаров.

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