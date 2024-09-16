В Польше объявили чрезвычайное положение из-за сильных наводнений

В затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, 16 сентября, объявил состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений в стране.

Об этом пишет Polsat News.

По его словам, для пострадавших от наводнения выделят миллиард злотых из резерва.

"Я созвал эту встречу для того, чтобы поскорее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия", - сказал Туск.

Отмечается, что в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены "только необходимые" ограничения прав и свобод: среди них приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

" В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать его. – Ред.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность", – сказал Дональд Туск.

В то же время министерша климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клосская в понедельник заявила, что введение состояния стихийного бедствия "поможет мобилизовать больше средств и ресурсов для борьбы с последствиями наводнений".

Добавим, известный польский курортный город Лендек-Здруй, который у границы с Чехией, накануне затопило сильное наводнение.

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