До конца года Дания пришлет Украине очередную партию F-16

Как и при первой поставке, номера и даты новых поставок не будут объявлены.

Украина до конца 2024 получит очередную партию датских самолетов F-16.

Об этом рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает информационное агентство Ritzau.

В начале августа министр подтвердил получение Украиной первых самолетов, хотя их точное количество не разглашается. В целом Дания должна поставлять 19 самолетов.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания направит дополнительную партию самолетов F-16 во второй половине 2024 года. Как и при первой поставке, точные номера и даты поставки не будут объявлены.

Напомним, французский телеканал LCI сообщил, что украинские ВВС используют автодороги в качестве взлетно-посадочных полос для защиты своих истребителей от атак.

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