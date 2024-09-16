До кінця року Данія надішле Україні чергову партію F-16

Як і при першій поставці, номери і дати нових поставок не будуть оголошені

Україна до кінця 2024 року отримає чергову партію датських літаків F-16.

Про це розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє інформаційне агентство Ritzau.

На початку серпня міністр підтвердив отримання Україною перших літаків, хоча їх точна кількість не розголошується. Загалом Данія має постачати 19 літаків.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія відправить додаткову партію літаків F-16 у другій половині 2024 року. Як і при першій поставці, точні номери та дати поставок не будуть оголошені.

Нагадаємо, французький телеканал LCI повідомив, що українські ВПС використовують автодороги як злітно-посадкові смуги для захисту своїх винищувачів від атак.

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