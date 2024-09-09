Росія вдарила КАБами по Харкову — Терехов

У місті зайнялась пожежа.
Російські загарбники в ніч проти 9 травня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Харкову.
Про це повідомив Очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що. В результаті удару у місті зайнялася пожежа.
"Попередньо — кілька ударів по місту КАБами. Щодо постраждалих — йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа", - зазначив Терехов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вночі завдав авіаційного удару по Сумах, є загиблі та поранені.
Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ поцілила у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді.
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