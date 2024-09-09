Россия ударила КАБами по Харькову — Терехов

Российские захватчики в ночь на 9 мая нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову.

Также читайте В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

Об этом сообщил Глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что. В результате удара в городе загорелся пожар.

"Предварительно — несколько ударов по городу КАБамы. По пострадавшим — идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар", — отметил Терехов.

Напомним, ранее сообщалось, что

Напомним, ранее сообщалось, что враг ночью нанес авиационный удар по Сумам, есть погибшие и раненые.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ попала в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.