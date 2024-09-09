Россия ударила КАБами по Харькову — Терехов

В городе загорелся пожар.
Российские захватчики в ночь на 9 мая нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову.
Об этом сообщил Глава города Игорь Терехов.
Он заявил, что. В результате удара в городе загорелся пожар.
"Предварительно — несколько ударов по городу КАБамы. По пострадавшим — идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар", — отметил Терехов.
Напомним, ранее сообщалось, что
Напомним, ранее сообщалось, что враг ночью нанес авиационный удар по Сумам, есть погибшие и раненые.
Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ попала в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине.
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