В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

Жителей Киевской области призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В ночь на 9 сентября в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
В сообщении местных жителей призывают оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Позже жители Киева сообщили о серии взрывов на Левом берегу столицы.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов ".
Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон целился в здание Верховной Рады.
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