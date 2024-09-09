В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

В ночь на 9 сентября в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

В сообщении местных жителей призывают оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Позже жители Киева сообщили о серии взрывов на Левом берегу столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов ".

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон целился в здание Верховной Рады.

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