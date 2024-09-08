Чем Россия расплатится с Ираном за ракеты: мнение эксперта

Иран будет выжимать из России и деньги, и технику и оружие.

В обмен на поставки ракет и беспилотников Иран может потребовать от России истребители Су-35 и системы противовоздушной обороны ЗРК С-400.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "24 канала".

По его словам, для Ирана это выгодный обмен, поскольку даже эскадрилья (от 12 до 14 единиц) этих самолетов позволит Тегерану хоть как-то обновить свой авиапарк военно-воздушных сил.

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В то же время, отметил Мусиенко, в войне в Украине истребители Су-35 не играют для России решающей роли, поэтому россияне могут отдавать иранцам даже новые образцы этих самолетов, а со временем изготовить новые.

“Если Тегеран получает ЗРК С-400, которые обещал передать Сергей Шойгу [в то время министр обороны РФ] во время визита в Иран, это тоже будет хорошо для страны [Ирана]. Потому что другие системы взять ему негде, разве что в Китае, если тот согласится передать их”, – подчеркнул он.

Для России эта ситуация не выигрышная, ведь она теряет собственные самолеты или отдает системы ПВО. Однако Кремль, по его мнению, вынужден это делать, потому что ничего другого не остается, когда собственные ресурсы иссякают.

"Россияне сейчас находятся в такой ситуации, что не могут особо диктовать условия, поэтому Иран будет выжимать по полной из России и деньги, и технику, и оружие", — отметил Александр Мусиенко.

Напомним, член комитета по национальной безопасности парламента Ирана оговорился, что за предоставление оружия, а именно ракет и беспилотников, Тегеран получает от Москвы агропродукцию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отрицал передачу Тегераном баллистических ракет Москве.

Новая угроза! Иран передал России баллистические ракеты!

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