Иран прокомментировал обвинения в передаче баллистических ракет России

В Иране уверяют, что крах никогда не был частью конфликта.

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отрицал передачу Тегераном баллистических ракет Москве.

Об этом сообщает IRNA.

"Как неоднократно отмечалось, Исламская Республика Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение для разрешения разногласий между РФ и Украиной, чтобы положить конец конфликту ", — сказал спикер.

По его словам, "Иран никогда не являлся частью конфликта и его продолжения".

Кроме того, он пытается заключить, что обвинения в передаче РФ иранских баллистических ракет являются "безосновательными" и повторяются некоторыми западными государствами, преследующими политические цели.

"Обычное военное сотрудничество между Ираном и РФ продолжалось и до начала войны в Украине. "Сотрудничество проходит в рамках двусторонних соглашений и базируется на международном праве и нормах и не имеет ничего общего с украинским кризисом", – добавил он.

Между тем член комитета по национальной безопасности парламента Ирана признал предоставление России баллистических ракет для войны в Украине.

Читайте также: