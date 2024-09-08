Российский беспилотник в Румынии: в НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства

Нарушения Россией воздушного пространства страны-члена НАТО в Альянсе назвали потенциально опасным, но не признали появление российских беспилотников в небе над Румынией преднамеренным нападением.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в соцсети Х.

По его словам, Альянс "осуждает нарушение Россией воздушного пространства Румынии". Однако в дальнейшем он назвал действия государства-агрессора "ненамеренными", то есть они не дают оснований для применения пятой статьи устава НАТО, которая, как известно, предусматривает коллективную защиту государства-члена, ставшего жертвой вооруженного нападения.

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"Хотя у нас нет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на союзников Альянса, эти действия безответственны и потенциально опасны", — отметил Джоане.

Ранее в Министерстве обороны Румынии сообщили, что радиолокационная система наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны.

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье, 8 сентября, группа российских беспилотников типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии.

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