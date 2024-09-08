Наталья Островская показалась в больнице и рассказала о болезни 9-месячной дочери

Маленькая дочь знаменитости заболела во время отдыха в Карпатах.

Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась, что ее 9-месячная дочь заболела.

Знаменитость сейчас находится в Карпатах. На запад Украины ведущая отправилась, чтобы отдохнуть от трудовых будней и насладиться отпуском. Однако, как поделилась Островская в своем Instagram, неприятных приключений не удалось избежать. 9-месячная дочь Натальи – Агата – заболела. Знаменитость должна была обращаться за помощью к местным врачам.

Наталья Островская с дочерью в больнице / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Также телеведущая рассказала о симптомах болезни. По словам Островской, у маленькой Агаты резко поднялась высокая температура. Больше подробностей ведущая раскрывать не стала. Знаменитость лишь отметила, что они с дочерью сходили на осмотр к врачу и сейчас наблюдают за ее состоянием.

"У Агаты резко поднялась высокая температура 38,5. Были в клинике, следим за состоянием. Пусть детки не болеют", — поделилась с подписчиками ведущая.

У Натальи Островской заболела дочь / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Напомним, недавно певица Камалия должна была с 11-летней дочерью обращаться за помощью к врачам. Мирабелла упала с электросамоката и серьезно травмировалась.

Читайте также: