Іран прокоментував звинувачення у переданні балістичних ракет Росії

В Ірані запевняють, що крахна ніколи не була частиною конфлікту.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив передання Тегераном балістичних ракет Москві.

Про це інформує IRNA.

"Як неодноразово наголошувалося, Ісламська Республіка Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для вирішення розбіжностей між РФ та Україною, щоб покласти край конфлікту", — сказав речник.

За його словами, "Іран ніколи не був частиною конфлікту та його продовження".

Крім того, він намагається перекорнати, що звинувачення в переданні РФ іранських балістичних ракет є "безпідставними" та повторюються деякими західними державами, які переслідують політичні цілі.

"Звичайне військове співробітництво між Іраном та РФ тривало й до початку війни в Україні. "Співпраця відбувається в рамках двосторонніх угод та базується на міжнародному праві та нормах та не має нічого спільного з українською кризою", – додав він.

Тим часом член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану визнав надання Росії балістичних ракет для війни в Україні.

Читайте також: