Чим Росія розплатиться з Іраном за ракети: думка експерта

Іран буде витискати з Росії і гроші, і техніку, і зброю.

В обмін на постачання ракет та безпілотників Іран може вимагати від Росії винищувачі Су-35 та системи протиповітряної оборони ЗРК С-400.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі “24 каналу”.

За його словами, для Ірану це – вигідний обмін, оскільки навіть ескадрилья (від 12 до 14 одиниць) цих літаків дозволить Тегерану хоч якось оновити свій авіапарк військово-повітряних сил.

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Водночас, зауважив Мусієнко, у війні в Україні винищувачі Су-35 не відіграють для Росії вирішальної ролі, тому росіяни можуть віддавати іранцям навіть новітні зразки цих літаків, а з часом виготовити нові.

“Якщо Тегеран отримує ЗРК С-400, які обіцяв передати Сергій Шойгу [на той час міністр оборони РФ] під час візиту до Ірану, це теж буде добре для країни [Ірану]. Тому що інші системи взяти йому немає де, хіба що в Китаї, якщо той згодиться їх передати”, – підкреслив він.

Для Росії ця ситуація не є виграшною, адже вона втрачає власні літаки або віддає системи ППО. Проте Кремль, на його думку, вимушений це робити, тому що нічого іншого не залишається, коли власні ресурси вичерпуються.

"Росіяни зараз перебувають в такий ситуації, що не можуть особливо диктувати умови, тому Іран буде витискати на повну з Росії і гроші, і техніку, і зброю", – відзначив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану обмовився, що за надання зброї, а саме ракет та безпілотників, Тегеран отримує від Москви агропродукцію. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив передання Тегераном балістичних ракет Москві.

Нова загроза! Іран передав Росії балістичні ракети!

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