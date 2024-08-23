Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану — ЦНС

Російські загарбники вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що росіяни налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.

"Водночас в кремлі не задоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини., хоча причиною є знищення самим кремлем системи зрошення регіони внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України.

Крім того, ми також інформували, що у Путіна зробили заяву про "зернову угоду".

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