Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану — ЦНС

Росіяни налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна.
Російські загарбники вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
У повідомленні вказується, що росіяни налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.
"Водночас в кремлі не задоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини., хоча причиною є знищення самим кремлем системи зрошення регіони внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України.
Крім того, ми також інформували, що у Путіна зробили заяву про "зернову угоду".
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