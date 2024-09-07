Ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов": взлетали истребители и вертолеты

Один БпЛА оказался в 70 км от литовской границы.

За прошедшую ночь, во время атаки РФ по Украине, в соседнюю Беларусь залетели по меньшей мере восемь российских дронов. Один из них оказался в 70 км от границы с Литвой.

Об этом сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн".

"Ночью против 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным мониторинговой группы, один из БПЛА залетел и в Брестскую область, продолжив движение на север.

"Шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самих Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Данный "Шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним произошло дальше — неизвестно", — уточняет "Гаюн".

Отмечается, что на протяжении всей ночи в небе над территорией республики работали белорусские истребители и вертолеты ВВС.

"Всего истребители ВВС РБ слетали с аэродрома Барановичи четыре раза, а вертолеты из Мачулищ поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самой севере — в районе Островца и Вилейки", — добавили представители мониторинговой группы.

Напомним, ночью РФ ударила по Украине дронами. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 БпЛА. ПС информировали, что несколько "Шахедов" вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Белоруссии и временно оккупированной Луганщины.

Читайте также:

Диверсии, рейды и уничтоженные аэродромы! Украинские военные разведчики отмечают профессиональный праздник!