"Есть прилет": мэр Конотопа сообщил детали

Все, о чем предварительно известно.

В Сумской области зафиксировано попадание. Пока детали не разглашают, однако предварительно известно, что обошлось без пострадавших и жертв.

Об этом сообщил мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин.

Ранее он сообщал о двух вражеских ракетах, направлявшихся в сторону Черниговщины на Киев.

"Имеем прилет. Детали уточняем", — написал Семенихин.

Впоследствии он сообщил, что "предварительно без пострадавших и жертв".

Впоследствии он доложил, что после обследования места прилета большие разрушения не зафиксированы.

"Предварительно обследовали место прилета. Есть работа для пожарных. Разрушений как таковых нет. Пострадавших и раненых также. Конотопское СБУ, докажите, что вы есть. Вы знаете что нужно сделать", — написал мэр.

Напомним, российские кафиры не прекращают террор Украины БпЛА и ракетами. В течение сентября постоянно поступают тревожные извещения о начале атаки вражеских дронов, которая длится почти всю ночь.

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