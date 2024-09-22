"Маємо приліт": мер Конотопа повідомив деталі

Все, про що попередньо відомо.

В Сумській області зафіксовано влучання. Наразі деталі не розголошують, проте попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих і жертв.

Про це повідомив мер міста Конотоп на Сумщині Артем Семеніхін.

Раніше він повідомляв про дві ворожі ракети, які прямували в бік Чернігівщини на Київ.

"Маємо приліт. Деталі уточнюємо", - написав Семеніхін.

Згодом він повідомив, що "попередньо без постраждалих і жертв".

Згодом він доповів, що після обстеження місця прильоту великих руйнувань не зафіксовано.

"Попередньо обстежили місце прильоту. Є робота для пожежників. Руйнувань як таких немає. Постраждалих і поранених також. Конотопське СБУ, доведіть що ви є. Ви знаєте що потрібно зробити", - написав мер.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють терор України БпЛА та ракетами. Протягом вересня постійно надходять тривожні сповіщення про початок атаки ворожих дронів, яка триває ледве не цілу ніч.

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