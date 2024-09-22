Россияне ударили по Краматорску: тяжело ранена 16-летняя девушка

Всего от обстрела города пострадали пять человек.

Вечером в воскресенье, 22 сентября, российская оккупационная армия обстреляла город Краматорск Донецкой области. В результате вражеского удара тяжелые ранения получила 16-летняя девушка.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

"Пять человек ранены в результате обстрела Краматорска. Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых — 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии", – написал он.

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В результате обстрела также повреждены четыре дома и два автомобиля.

Вадим Филашкин подчеркнул, что в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест и призвал эвакуироваться.

Напомним, в ночь на 25 августа нанесла ракетный удар по гостинице в Краматорске, где находились иностранные журналисты.

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