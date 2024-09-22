Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Барселона" разгромила "Вильярреал", одержав шестую победу подряд на старте Примеры (видео)

"Барселона" разгромила "Вильярреал", одержав шестую победу подряд на старте Примеры (видео)

"Барселона" / Фото: Associated Press

Команда Ханси Флика продолжает идти без очковых потерь в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

"Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Матч на "Эстадио де ла Серамика" завершился со счетом 1:5.

На старте встречи хозяева могли открывать счет, но гол Ереми Пино после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

На 20-й минуте каталонцев вывел вперед Роберт Левандовски. На этом польский форвард не остановился и на 35-й минуте удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На 38-й минуте "Желтая субмарина" сократила отставание усилиями Айосе Переса, так что на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе "сине-гранатовых".

Во втором тайме забивали только футболисты "Барселоны". Сначала на 58-й минуте отличился Пабло Торре. Затем на 66-й минуте Левандовски имел прекрасную возможность сделать хет-трик, но не реализовал пенальти.

Через две минуты "Вильярреал" попытался подобраться к гостям в счете, однако мяч Тьерно Барри не засчитали из-за офсайда.

А на 75-й минуте Рафинья увеличил гандикап "блаугранас" до трех голов. Он же на 83-й минуте поставил точку в этом матче, оформив дубль с передачи 17-летнего Ламина Ямаля.

Обзор матча "Вильярреал" – "Барселона"

Команда Ханси Флика одержала шестую подряд победу на старте сезона Примеры и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский "Реал" на 4 балла. "Вильярреал" идет на пятой позиции, имея в своем активе 11 зачетных пунктов.

В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" 25 сентября примут "Хетафе", а "Желтая субмарина" днем позже на выезде сыграет против "Эспаньола".

Читайте также:

Гол и ассист Довбика помогли "Роме" разгромом одержать первую победу в сезоне Серии А (видео)

"Манчестер Сити" на последних секундах в большинстве вырвал ничью против "Арсенала" в АПЛ (видео)

Семь голов и удаление: "Байер" вырвал победу в безумном матче Бундеслиги (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация