"Барселона" разгромила "Вильярреал", одержав шестую победу подряд на старте Примеры (видео)

Команда Ханси Флика продолжает идти без очковых потерь в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

"Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Матч на "Эстадио де ла Серамика" завершился со счетом 1:5 .

На старте встречи хозяева могли открывать счет, но гол Ереми Пино после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

На 20-й минуте каталонцев вывел вперед Роберт Левандовски. На этом польский форвард не остановился и на 35-й минуте удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На 38-й минуте "Желтая субмарина" сократила отставание усилиями Айосе Переса, так что на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе "сине-гранатовых".

Во втором тайме забивали только футболисты "Барселоны". Сначала на 58-й минуте отличился Пабло Торре. Затем на 66-й минуте Левандовски имел прекрасную возможность сделать хет-трик, но не реализовал пенальти.

Через две минуты "Вильярреал" попытался подобраться к гостям в счете, однако мяч Тьерно Барри не засчитали из-за офсайда.

А на 75-й минуте Рафинья увеличил гандикап "блаугранас" до трех голов. Он же на 83-й минуте поставил точку в этом матче, оформив дубль с передачи 17-летнего Ламина Ямаля.

Обзор матча "Вильярреал" – "Барселона"

Команда Ханси Флика одержала шестую подряд победу на старте сезона Примеры и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский "Реал" на 4 балла. "Вильярреал" идет на пятой позиции, имея в своем активе 11 зачетных пунктов.

В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" 25 сентября примут "Хетафе", а "Желтая субмарина" днем позже на выезде сыграет против "Эспаньола".

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