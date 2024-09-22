В Тернополе раздался взрыв: в городе частично пропал свет

В части города исчез свет.
В воскресенье вечером, 22 сентября, в Тернополе был слышен сильный взрыв.
Об этом сообщили местные жители, передает издание "Тернополяны".
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции.
"22 сентября в 21:01 на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о взрыве по ул. Лукияновича в Тернополе. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли к месту чрезвычайного происшествия. Они установили, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Происходит горение части трансформатора", – говорится в сообщении.
В результате происшествия без света остались две улицы.
Напомним, что в ночь на 22 сентября Россия атаковала Полтавщину. В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения энергетической инфраструктуры.
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