В Тернополе раздался взрыв: в городе частично пропал свет

В воскресенье вечером, 22 сентября, в Тернополе был слышен сильный взрыв.

Об этом сообщили местные жители, передает издание "Тернополяны".

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции.

"22 сентября в 21:01 на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о взрыве по ул. Лукияновича в Тернополе. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли к месту чрезвычайного происшествия. Они установили, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Происходит горение части трансформатора", – говорится в сообщении.

В результате происшествия без света остались две улицы.

Поздно вечером 22 сентября в Тернополе раздался взрыв / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Напомним, что в ночь на 22 сентября Россия атаковала Полтавщину. В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения энергетической инфраструктуры.

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