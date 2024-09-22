Осень решит дальнейшее течение войны: Зеленский рассказал, кому представит "План победы"

События этой осени будут решающими для дальнейшего хода войны в Украине. И во многом это зависит от встреч, которые пройдут на следующей неделе.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в воскресенье, 22 сентября, в конце 942-го дня войны.

Владимир Зеленский записал обращение к стране на борту самолета по пути в Соединенные Штаты.

"Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию. Особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, – для действительно справедливого мира", – сказал президент.

Он отметил, что Украина представит в США "План победы", и первым его полную версию увидит Джо Байден.

"Конечно, представлю "План победы" всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как президент Байден, являются мировыми лидерами и могут стать лидерами мира, помогая нам с "Планом победы". Представим также его в Конгрессе – обеим партиям – и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов. Америка имеет всю необходимую силу, чтобы вместе с Украиной, вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Мы все для этого делаем", – подчеркнул гарант.

Владимир Зеленский пояснил, что план предусматривает "оружие для защиты нашей независимости и наших людей, дипломатию для консолидации партнеров и принуждения России к миру и справедливость для того, чтобы Россия ответила за эту войну и почувствовала ее последствия".

"Когда Украина защитит себя, каждая демократическая нация от этого выиграет. Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров. Тех, кто в самых высоких кабинетах", – отметил президент Украины.

Он добавил, что в ближайшие дни состоятся встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы и с руководителями международных организаций.

"Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", – подытожил Владимир Зеленский.

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