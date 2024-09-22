В Хмельницкой области прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 22 сентября в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов.

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Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Хмельницкой области были слышны повторные звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

В свою очередь Воздушные силы сообщили о возможной работе силы ПВО в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.

"Хмельницкая область Староконстантинов и район Черкасс возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики начали обрабатывать дроны неизвестным веществом.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ.

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