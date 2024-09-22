В Харькове увеличилось количество пострадавших — Синегубов (видео)

У большинства острые реакции на стресс.
Число пострадавших в результате российской атаки на Харьков увеличилось до 18 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он заявил, что всего пострадали 18 человек, у большинства острые реакции на стресс.
Синегубов сообщил, что два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные – в среднем.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила КАБами по Харькову.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили КАБом по пригороду Харькова.
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