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В Харькове увеличилось количество пострадавших — Синегубов (видео)

В Харькове увеличилось количество пострадавших — Синегубов (видео)

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов о пострадавших / Фото: Олег Синєгубов

У большинства острые реакции на стресс.

Число пострадавших в результате российской атаки на Харьков увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он заявил, что всего пострадали 18 человек, у большинства острые реакции на стресс.

Синегубов сообщил, что два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные – в среднем.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила КАБами по Харькову.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили КАБом по пригороду Харькова.

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