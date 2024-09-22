У Харкові збільшилась кількість постраждалих — Синєгубов (відео)

У більшості гострі реакції на стрес.
Кількість постраждалих в результаті російської атаки на Харків збільшилася до 18 людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він заявив, що всього постраждало 18 людей, у більшості гострі реакції на стрес.
Синєгубов повідомив, що двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші — у середньому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила КАБами по Харкову.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили КАБом по передмістю Харкова.
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