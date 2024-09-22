КОВА повідомила про роботу ППО на Київщині

У Київській області сили протиповітряної оборони спрацювали через атаку ворожих ударних безпілотників.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в КОВА закликали не робити та не викладати інтернет фото та відео робот сил ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє дітей постраждали внаслідок обстрілу Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала енергооб'єкти у п'ятьох областях.

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