КОВА сообщила о работе ПВО в Киевской области

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
В Киевской области силы противовоздушной обороны сработали из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.
Кроме того, в КОВА призвали не производить и не выкладывать интернет фото и видео робот сил ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что трое детей пострадали в результате обстрела Харькова.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала энергообъекты в пяти областях.
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