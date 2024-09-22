КОВА сообщила о работе ПВО в Киевской области

В Киевской области силы противовоздушной обороны сработали из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КОВА призвали не производить и не выкладывать интернет фото и видео робот сил ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что трое детей пострадали в результате обстрела Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала энергообъекты в пяти областях.

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