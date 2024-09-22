На Хмельниччині пролунали вибухи — ЗМІ

В ніч проти 22 вересня у Хмельницькій області пролунала серія вибухів.

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Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"На Хмельниччині було чути повторні звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу Повітряні сили повідомили про можливу роботу сили ППО в районі Старокостянтинова, що на Хмельниччині.

"Хмельницька область Старокостянтинів та район Черкас можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники почали обробляти дрони невідомою речовиною.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ потужно вразили два військових арсенали РФ.

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