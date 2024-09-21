На Белгородщине гражданский из ружья сбил русский дрон – перехват ГУР

В Белгородском районе РФ гражданский из ружья сбил российский дрон.

Об этом свидетельствует перехваченный рассказ жителя Белгородщины с грайворонского направления о сбитии гражданским русским дроном.

"Уже было такое, из ружья сбил дрон, его поймали, ружье отобрали, сказали, это наш дрон, а ты сбил", – говорится в аудиоперехвате.

#ГУРперехват ‼️ «УЖЕ БЫЛО ТАКОЕ, С РУЖЬЯ СБИЛ ДРОН, ЕГО ПОЕМАЛИ, РУЖЬЕ ОТОБРАЛИ, СКАЗАЛИ, ЭТО НАШ ДРОН, А ТЫ СБИЛ» Перехвачен рассказ гражданского с грайворонского направления о сбитии гражданским дроном. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Суббота, 21 сентября 2024 г.

В ГУР напоминают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ночью ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ. В частности, речь идет об арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов.

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