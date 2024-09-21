Минус авиабазы и склады: где были взрывы в России на этой неделе

Взрывы на стратегических объектах в России, включая военные склады, авиабазы и другие важные объекты, повлекли за собой панику среди местного населения и власти.

В течение недели Россию всколыхнула серия мощных взрывов и атак беспилотников, вызвавших массовую эвакуацию населения, разрушение военных складов и панику среди местных жителей.

Об эпических попаданиях Сил обороны по врагу в течение последней недели читайте на ТСН.ua.

Взрывы на авиабазе "Энгельс"

"Энгельс" — авиабаза Воздушно-космических сил России / Фото: из соцсетей

Взрывы 17 сентября прогремели в районе стратегической авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, откуда регулярно взлетают бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине. Согласно РосСМИ, после взрывов начался масштабный пожар.

Авиабаза Энгельс-2 является основным местом базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, что вызывает стратегический интерес к этому объекту.

Масштабные атаки на склады в Тверской области

Взрывы в городе Торопец в Тверской области / Фото: Фото из социальных сетей

В ночь на 18 сентября украинские дроны успешно атаковали большой состав ракет и боеприпасов в городе Торопец в Тверской области. Спутниковые снимки проявили значимые разрушения. Эксперты предполагают, что для атаки могли быть использованы новые украинские дроны "Паляница".

Масштаб взрывов был настолько мощным, что вызвало землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил эвакуацию населения из близлежащих районов.

Атаки на юге России

В ту же ночь российские ПВО пытались сбить украинские беспилотники, атаковавшие несколько регионов, включая Брянскую, Смоленскую, Тульскую и Орловскую области. Российские официальные источники заявляли о "уничтожении" не менее 23 БПЛА, однако пострадавшие склады с боеприпасами, особенно в Торопце, вызвали панику и эвакуацию.

Массированная атака беспилотников в Краснодарском крае

Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ

Самая масштабная атака произошла в ночь на 21 сентября. Российская ПВО якобы сбили 101 беспилотник, атаковавший несколько регионов, включая Брянскую, Краснодарский край, Тверскую, Калужскую, Белгородскую и Смоленскую области. В частности, в Краснодарском крае беспилотники ударили по складу боеприпасов в поселке Каменный, вызвав детонацию боеприпасов и пожар.

В Тихорецком районе Краснодарского края горела база, когда-то принадлежавшая ЧПК "Вагнер". Пожар распространился на административные здания, контролируемые "Африканским корпусом". Важно, что эта база стала местом хранения снарядов, привезенных из Северной Кореи.

В Краснодарском крае горит база "Молькино"

Новая атака в Тверской области

Россия снова потерпела удар в Тверской области. Беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском, всего в 16 км от уже уничтоженного 107-го арсенала. Этот состав, вдвое меньше уничтоженный ранее, также стал объектом атаки, что вызвало пожар и новую волну эвакуации среди россиян.

Напомним, издание The Times написало, что Великобритания и США могут снять ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow, но, скорее всего, это будет "частное соглашение", которое не будут обнародовать до момента нанесения первого удара по территории России.

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