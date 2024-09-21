Динамо – Рух: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В субботу, 21 сентября, киевское "Динамо" примет львовский "Рух" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 18:00.

После пяти сыгранных матчей в нынешнем сезоне УПЛ команда Александра Шовковского лидирует с 15 очками, выиграв все свои поединки.

В свою очередь, "Рух" с 10 баллами после пяти проведенных матчей располагается на шестой позиции.

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Рух" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах 2+2 и UPL.TV, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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