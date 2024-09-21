Динамо – Рух: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 7-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 21 вересня, київське "Динамо" прийматиме львівський "Рух" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 18:00.

Після п'яти зіграних матчів у нинішньому сезоні УПЛ команда Олександра Шовковського лідирує з 15 очками, вигравши усі свої поєдинки.

Своєю чергою, "Рух" з 10 балами після п'яти проведених матчів розташовується на шостій позиції.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Рух" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах 2+2 та UPL.TV, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

"Карпати" у меншості втримали перемогу над "Чорноморцем" і перервали безвиграшну серію в УПЛ (відео)

Україна – Афганістан: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату світу-2024 з футзалу

Незважаючи на поразки в Лізі націй: збірна України піднялась на одну позицію в рейтингу ФІФА