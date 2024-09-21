"Реинкарнация" богини: в Индии родилась девочка с генетической аномалией

Местные жители, которые поклоняются Дхолагарх Деви, считают ребенка "чудом" и земным воплощением своей богини.

В Бхаратпуре, в северном индийском штате Раджастхан, родилась девочка с 14 пальцами на руках и 12 пальцами на ногах. Родители уверены, что их дочь является реинкарнацией индуистской многорукой богини Дхолагарх Деви, чей храм расположен неподалеку от места рождения девочки.

Об этом пишет DailyStar.

Малышка может похвастаться семью пальцами на каждой руке и шестью на каждой ноге. Местные жители, включая ее довольных родителей празднуют "чудо божественного рождения", не обращая внимание на объяснения врачей.

"Нет никакого вреда в том, что у тебя 26 пальцев, но это генетическая аномалия. В остальном девочка абсолютно здорова", – рассказал доктор Сони из больницы, где родился ребенок.

У новорожденной девочки по 6 пальцев на ножках и по 7 на ручках / Фото: Newsflash

По данным больницы Great Ormond Street Hospital, такая аномалия встречается довольно часто и называется полидактилией. Врачи отмечают, что если у одного из родителей есть дополнительный палец на руке или ноге, существует вероятность 50%, что такая же аномалия будет и у детей.

Дядя малышки рассказал прессе, что вся семья, включая 25-летнюю мать Сарджу Деви и отца Гопала Бхаттачарья, который служит в полиции, "на седьмом небе от счастья".

Семья не раскрыла, планируют ли они уменьшить количество пальцев у новорожденной хирургическим путем.

Напомним, во Львове хирурги больницы НДСЛ "Охматдет" провели сложную операцию маленькому пациенту с генетической аномалией. Из-за редкого синдрома, мальчик родился с языком, который был в пять раз длиннее нормального.

Читайте также: