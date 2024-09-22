В Иране десятки человек погибли после взрыва в шахте

В Иране в результате взрыва газа в угольной шахте погиб по меньшей мере 31 человек и 16 получили ранения.

Об этом сообщил в воскресенье, 22 сентября, министр внутренних дел страны Эскандар Момэни, передает Reuters.

По его словам, 17 шахтеров все еще считаются пропавшими без вести, и их судьба остается неизвестной, поскольку спасательные команды находятся в 400 метрах от их предполагаемого местоположения. Ожидалось, что они доберутся до них завтра после удаления завалов и излишка газа.

Ранее местные СМИ сообщили о гибели 51 человек в результате аварии, вызванной взрывом метана в частной шахте, которой управляет компания Madanjoo.

В момент взрыва под землей находились 69 рабочих.

Шахта прошла инспекции в прошлом месяце и соответствовала всем правилам безопасности, заявил министр труда Ахмад Мейдари государственным СМИ, отрицая любые случаи халатности и добавляя, что такие "внезапные события также происходят на самых передовых шахтах во всем мире".

Расследованием инцидента занимается прокуратура страны.

Напомним, посол Ирана в Ливане Моджтаба Аман и потерял один глаз и получил серьезные ранения другого в результате взрыва пейджера во время серии таких инцидентов, которые произошли во вторник, 17 сентября.

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