В Ірані десятки людей загинули після вибуху в шахті

В Ірані внаслідок вибуху газу у вугільній шахті загинула щонайменше 31 людина і 16 отримали поранення.

Про це повідомив у неділю, 22 вересня, міністр внутрішніх справ країни Ескандар Момені, передає Reuters.

За його словами, 17 шахтарів все ще вважаються зниклими безвісти, і їхня доля залишається невідомою, оскільки рятувальні команди перебувають за 400 метрів від їхнього ймовірного місця розташування. Очікувалося, що вони дістануться до них завтра після видалення завалів і надлишку газу.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про загибель 51 людина в результаті аварії, яка була спричинена вибухом метану у приватній шахті, якою керує компанія Madanjoo.

У момент вибуху під землею перебувало 69 робітників.

Шахта пройшла інспекції минулого місяця та відповідала всім правилам безпеки, заявив міністр праці Ахмад Мейдарі державним ЗМІ, заперечуючи будь-які випадки недбалості та додаючи, що такі “раптові події також трапляються на найбільш передових шахтах у всьому світі”.

Розслідуванням інциденту займається прокуратура країни.

Нагадаємо, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані втратив одне око і дістав серйозні поранення іншого внаслідок вибуху пейджера під час серії таких інцидентів, які сталися у вівторок, 17 вересня.

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