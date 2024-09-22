В Сумской области раздалось 175 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 81 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 175 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Тростянецкая, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Миропольское общество: совершена атака FPV дроном (1 взрыв).

Белопольское общество: произошли сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва), атака FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьская община: 22 мины сбросили россияне на территорию общины. Также нанесена атака FPV дроном (1 взрыв).

Хотинская община: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).

Краснопольская община: враг избивал из минометов (38 взрывов), артиллерии (6 взрывов), РСЗО (18 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (15 взрывов). Также совершена атака FPV дронами (10 взрывов) и ударным БпЛА (1 взрыв).

Великописаревское общество: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), атаку FPV дронами (2 взрыва).

Николаевская община: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Шалыгинская община: произошли пуски КАБ (3 взрыва), атака FPV дроном (1 взрыв).

Новослободская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (4 взрыва).

Середино-будская община: враг ударил из артиллерии (2 взрыва), атаковал FPV дронами (6 взрывов).

Речковское общество: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Буринская община: произведен сброс 2 ВОГ с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (9 взрывов).

Юношеское общество: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Сумское общество: зафиксирован пуск КАБ (6 взрывов).

Тростянецкая община: нанесен удар FPV дронами (3 взрыва).

Глуховское общество: совершена атака FPV дронами (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что

Кроме того, мы ранее информировали, что

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