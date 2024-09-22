В Сумской области раздалось 175 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 81 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 175 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Тростянецкая, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.
- Миропольское общество: совершена атака FPV дроном (1 взрыв).
- Белопольское общество: произошли сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва), атака FPV дроном (1 взрыв).
- Эсманьская община: 22 мины сбросили россияне на территорию общины. Также нанесена атака FPV дроном (1 взрыв).
- Хотинская община: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).
- Краснопольская община: враг избивал из минометов (38 взрывов), артиллерии (6 взрывов), РСЗО (18 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (15 взрывов). Также совершена атака FPV дронами (10 взрывов) и ударным БпЛА (1 взрыв).
- Великописаревское общество: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), атаку FPV дронами (2 взрыва).
- Николаевская община: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Шалыгинская община: произошли пуски КАБ (3 взрыва), атака FPV дроном (1 взрыв).
- Новослободская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (4 взрыва).
- Середино-будская община: враг ударил из артиллерии (2 взрыва), атаковал FPV дронами (6 взрывов).
- Речковское общество: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Буринская община: произведен сброс 2 ВОГ с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (9 взрывов).
- Юношеское общество: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Сумское общество: зафиксирован пуск КАБ (6 взрывов).
- Тростянецкая община: нанесен удар FPV дронами (3 взрыва).
- Глуховское общество: совершена атака FPV дронами (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что
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