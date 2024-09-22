На Сумщині пролунало 175 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 81 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 175 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Миропільська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух).
- Білопільська громада: відбулись скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів), артилерії (6 вибухів), РСЗВ (18 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (15 вибухів). Також здійснено атаку FPV дронами (10 вибухів) та ударним БпЛА (1 вибух).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), атаку FPV дронами (2 вибухи).
- Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Шалигинська громада: відбулися пуски КАБ (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).
- Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи), атакував FPV дронами (6 вибухів).
- Річківська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Буринська громада: здійснено скидання 2 ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (9 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Сумська громада: зафіксовано пуск КАБ (6 вибухів).
- Тростянецька громада: завдано удару FPV дронами (3 вибухи).
- Глухівська громада: здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що
Крім того, ми раніше інформували, що
Читайте також: