Вночі у Рівненській області лунали вибухи

Вночі проти 20 вересня у Рівненській області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:53 до 05:32 спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат - збиття повітряної ворожої цілі", - наголосив чиновник.

За інформацією ОВА, ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Також минулося без потерпілих.

Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Рівненську область БпЛА. В регіоні також спрацювала протиповітряна оборона.

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