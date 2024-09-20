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Вночі у Рівненській області лунали вибухи

Вночі у Рівненській області лунали вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих. 

Вночі проти 20 вересня у Рівненській області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:53 до 05:32 спрацювала протиповітряна оборона. 

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат - збиття повітряної ворожої цілі", - наголосив чиновник. 

За інформацією ОВА, ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Також минулося без потерпілих. 

Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Рівненську область БпЛА.  В регіоні також спрацювала протиповітряна оборона. 

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