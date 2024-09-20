Вночі у Рівненській області лунали вибухи

Минулося без потерпілих.
Вночі проти 20 вересня у Рівненській області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:53 до 05:32 спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат - збиття повітряної ворожої цілі", - наголосив чиновник.
За інформацією ОВА, ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Також минулося без потерпілих.
Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Рівненську область БпЛА. В регіоні також спрацювала протиповітряна оборона.
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