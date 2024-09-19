У НАТО здивували поясненням, чому до них залітають "Шахеди"

Незважаючи на те, що російські "Шахеди" та ракети залітають на територію країн-членів НАТО під час атак по Україні, але в Альянсі не ухвалили жодних рішень з приводу цього. Втім, причиною проблеми здивували.

Про це йдеться у матеріалі аналітиків Defence Express.

На офіційному рівні НАТО досі не ухвалило рішення про збиття російських дронів та ракет над територією Альянсу власними засобами ППО і літаками. Ймовірно, через побоювання тієї самої "ескалації". Навіть очільник оборонного відомства Латвії після падіння "Шахеда" на території їхньої країни заявив, що цей випадок не можна розглядати як "відкриту воєнну ескалацію". Мовляв, територія їхньої країни не була ціллю для цього дрона.

Тим часом командувач Повітряних сил США у Європі та об’єднаним командуванням ПС НАТО генерал Джеймс Хеккер прогнозує збільшення таких інцидентів через некомпетентність російських операторів БпЛА. Він зауважив, що РФ планує збільшити чисельність своїх військ на 180 тисяч осіб, залучаючи до бойових операцій, зокрема для запуску дронів, "наспіх навчених" і неохочих до служби бійців.

"Якщо ви хапаєте людей на вулиці, які не були підготовлені та навчані воєнним операціям, ризик прорахунку, помилок зростає. Думаю, ми бачили це, з багатьма вторгненнями, коли "Шахеди" залітають на територію країн-членів НАТО, які ми бачили і в Румунії, і в Польщі, і в Латвії", - наголосив генерал.

Аналітики Defence Express наголошують: виглядає досить дивно, коли НАТО не розглядає ці епізоди як свідому провокацію або холодний розрахунок. Тим більше, що Росія вже відкрито використовує свої розвідувальні БпЛА для шпигунства вглиб території Альянсу.

"Можна припустити, що такими заявами НАТО вкотре дає усвідомити, що навряд чи найближчим часом та ж Польща або Румунія отримають "зелене світло" на те, щоб збивати "Шахеди" чи російські ракети над своєю територією", - наголошує видання.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Кремль може вийти на готовність для удару по країнах Балтії. Москва повноцінно перебудовує економіку під війну.

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