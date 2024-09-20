После взрыва к небу поднялся столб дыма.

В пятницу, 20 сентября, в Одессе произошли взрывы. С 13:55 в Одесской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

О взрывах сообщают телеграмм-каналы и местные медиа.

"В Одессе раздались взрывы", — сообщило издание "Суспільне".

Взрывы в городе подтвердил и мэр Геннадий Труханов. Власти просят одесситов оставаться в укрытиях.

После взрывов в Одессе виден дым. Фото: Общественное.

Как сообщалось, ночью в Ровенской области раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:53 до 05:32, сработала противовоздушная оборона.

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