Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 6 человек

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Число пострадавших в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 6 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим", — говорится в сообщении.
Кроме того, Федоров сообщил, что на двух локациях были развернуты палатки, куда жители обращаются за поддержкой.
Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области зафиксировано попадание. Пока детали не разглашают, однако предварительно известно, что обошлось без пострадавших и жертв.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Краматорску, в результате чего была тяжело ранена 16-летняя девушка.
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