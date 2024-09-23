Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 6 человек

Число пострадавших в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 6 человек.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим", — говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров сообщил, что на двух локациях были развернуты палатки, куда жители обращаются за поддержкой.

Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области зафиксировано попадание. Пока детали не разглашают, однако предварительно известно, что обошлось без пострадавших и жертв.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Краматорску, в результате чего была тяжело ранена 16-летняя девушка.

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