МЗС Франції очолив прихильник України: що відомо про ключових осіб

Новий уряд став більше "правим" за попередній, а в його складі домінують консерватори та центристи.

У Франції ув представлений склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Мішелем Барньє. Повідомляється, що МЗС країни очолить Жан-Ноель Барро, відомий заявами на підтримку України.

Про це пише видання France 24.

У повідомленні вказується, що новий уряд став більше "правим" за попередній, а в його складі домінують консерватори та центристи.

Першим завданням для нового премʼєра буде подання плану бюджету на 2025 рік. Сам премʼєр, говорячи про фінансову ситуацію в країні, назвав її "дуже серйозною". Також на нового голову уряду буде докладно завдання покращення рівня життя в крані, поліпшити ситуацію у сфері безпеки та контролю міграції, а також захисту навколишнього середовища.

Серед ключових осіб, які очолили міністерства — головою МЗС став Жан-Ноель Барро, який є центристом. В свою чергу МВС очолить консерватор Бруно Ретайло, який займався питанням міграції. Себастьян Лекорню, який є близьким соратником Макрона, зберіг свою посаду міністра оборони. Мінфін очолить 33-річний Антуан Арман, який був головою комісії з економічних питань парламенту. Міністром юстиції призначений Дідьє Міго — він колишній соціаліст й наразі у Кабміні є єдиним лівоцентристським політиком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції відбулися масові демонстрації проти політичного рішення президента Еммануеля Макрона, який призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.

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