Імпічмент Макрона: парламент Франції розгляне "прийнятність" пропозиції

Навіть якщо пропозиція про імпічмент пройде перший етап, то його остаточне прийняття здається малоймовірним через баланс сил.

"Прийнятність" резолюції про імпічмент президента Франції Еммануеля Макрона, ініційованої партією LFI (La France insoumise – "Нескорена Франція") з блоку лівих "Новий народний фронт" (ННФ), буде розглянута у вівторок вранці у Національній асамблеї (нижній палаті парламенту) де ліві становлять більшість і знаходяться під тиском LFI.

Про це пише Le Progres.

Апарат Національної асамблеї, її вищий виконавчий орган розгляне "прийнятність пропозиції", представленої 4 вересня партійною газетою LFI.

Пропозицію про початок процедури імпічменту підтримав 81 парламентарій Національної асамблеї, у тому числі 72 депутати LFI, а також 9 народних обранців від зелених, комуністів та групи "Ліві демократи та республіканці".

Порядок усунення з посади Президента Республіки регламентується статтею 68 Конституції Франції, у якій зазначено, що глава держави може бути усунений з посади лише "у разі невиконання своїх обов'язків, що явно несумісне із здійсненням його повноважень". У тексті LFI, зокрема, стверджується, що відмова Еммануеля Макрона призначити прем'єр-міністром Люсі Касте, кандидата від "Нового народного фронту", є "серйозним порушенням обов'язку поважати волю народу, виражену загальним виборчим правом".

Якщо пропозицію про імпічмент визнають неконституційною, процедура на цьому зупиниться. Якщо ж Асамблея визнає, що необхідні умови дотримані, резолюція продовжить свій шлях у парламенті.

"Насправді це вирішальний крок для LFI, який стане перевіркою. Тому що її члени становлять більшість в апараті Національної асамблеї: ННФ фактично має 12 місць з 22, що достатньо, щоб пройти цей перший етап, за умови, що жоден голос не буде втрачено", – зазначає видання.

У понеділок голова фракції LFI Матильда Пано закликала своїх колег-соціалістів не виступати проти розгляду Національною асамблеєю процедури відставки Еммануеля Макрона в ім'я "демократичних дебатів" та "народного суверенітету".

"Йдеться не про голосування за або проти імпічменту Еммануеля Макрона, а про прийнятність процедури або проти неї… Голосування за нього дозволить парламенту провести дебати про поведінку президента. Голосування проти запобігло б цим дебатам, які корисні для демократії", – наголосила Матільда Пано.

Вона назвала Еммануеля Макрона "блокувальною точкою" та причиною відсутності "хорошого демократичного функціонування інститутів"

Депутати від соціалістичної партії Франції у понеділок, 16 вересня, вирішили проголосувати за розгляд пропозиції про імпічмент, але потім збираються провалити його ухвалення в Асамблеї. Вони вважають, що імпічмент "приречений на провал", але може надати свого роду "легітимність" президенту республіки.

Якщо у вівторок ініціативі LFI буде надано зелене світло, текст резолюції буде передано до Юридичної комісії, де ННФ не має більшості. Потім у залі Асамблеї має бути організовано голосування.

Навіть якщо текст, підписаний 81 депутатом після відмови президента призначити Люсі Касті прем'єр-міністром, нормально пройде перший етап, то його остаточне ухвалення видається малоймовірним через баланс сил. Тоді для цього знадобиться дві третини парламентських голосів обох палат. Якщо все ж таки резолюція набере необхідну більшість голосів, в обох палат парламенту буде місяць, щоб винести спільне рішення про відставку глави держави. Однак за всю історію ця процедура жодного разу не мала успіху.

Нагадаємо, Макрон призначив найстарішого прем'єр-міністра в історії сучасної Франції. 73-річний політик-консерватор Мішель Барньє представляє правоцентристську партію Les Républicains.

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