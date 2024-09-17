Росія під ранок атакувала дронами центр Херсона: влада повідомила про наслідки

За даними місцевої влади, постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі.
Під ранок вівторка, 17 вересня, Росія атакувала Херсон безпілотниками, внаслідок чого постраждало двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько четвертої ранку російська армія намагалася атакувати Херсон з БпЛА. Уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі міста. Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі", - написав посадовець.
За словами очільника області, у 49-річного чоловіка – вибухова травма і контузія, у 64-річного – теж саме й уламкові поранення гомілки.
"Каретою "швидкої" потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", - додав він.
Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня росіяни здійснили масований авіаудар на Сумську область.
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