Россия под утро атаковала дронами центр Херсона: власти сообщили о последствиях

По данным местных властей, пострадали двое охранников, находившихся в здании.

Под утро вторника, 17 сентября, Россия атаковала Херсон беспилотниками, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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"Около четырех утра российская армия пыталась атаковать Херсон с БпЛА. Обломками сбитого беспилотника повреждено помещение гаражного кооператива в Центральном районе города. Пострадали два охранника, которые находились в здании", — написал чиновник.

По словам главы области, у 49-летнего мужчины – взрывная травма и контузия, у 64-летнего – тоже самое и обломочные ранения голени.

"Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали в среднем тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", — добавил он.

Напомним, в ночь на 17 сентября россияне совершили массированный авиаудар на Сумскую область.

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