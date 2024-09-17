Импичмент Макрона: парламент Франции рассмотрит "приемлемость" предложения

Даже если предложение об импичменте пройдет первый этап, то его окончательное принятие кажется маловероятным ввиду баланса сил.

"Приемлемость" резолюции об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона, инициированной партией LFI (La France insoumise – "Мятежная Франция") из блока левых "Новый народный фронт" (ННФ), будет рассмотрена во вторник утром в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции), где левые составляют большинство и находятся под давлением LFI.

Об этом пишет Le Progres.

Аппарат Национальной ассамблеи, ее высший исполнительный орган рассмотрит "приемлемость предложения", представленного 4 сентября партийной газетой LFI.

Предложение о начале процедуры импичмента поддержал 81 парламентарий Национальной ассамблеи, в том числе 72 депутата LFI, а также 9 народных избранников от зеленых, коммунистов и группы "Левые демократы и республиканцы".

Порядок отстранения от должности Президента Республики регламентируется статьей 68 Конституции Франции, в которой указано, что глава государства может быть отстранен от должности только "в случае неисполнения своих обязанностей, что явно несовместимо с осуществлением его полномочий". В тексте LFI, в частности, утверждается, что отказ Эммануэля Макрона назначить премьер-министром Люси Касте, кандидата от "Нового народного фронта", представляет собой "серьезное нарушение обязанности уважать волю народа, выраженную всеобщим избирательным правом".

Если предложение об импичменте признают неконституционным, процедура на этом остановится. Если же Ассамблея сочтет, что необходимые условия соблюдены, резолюция продолжит свой путь в парламенте.

"На самом деле это решающий шаг для LFI, который послужит проверкой. Потому что ее члены составляют большинство в аппарате Национальной ассамблеи: ННФ фактически имеет 12 мест из 22, что достаточно, чтобы пройти этот первый этап, при условии, что ни один голос не будет потерян", – отмечает издание.

В понедельник именно глава фракции LFI Матильда Пано призвала своих коллег-социалистов не выступать против рассмотрения Национальной ассамблеей процедуры отставки Эммануэля Макрона во имя "демократических дебатов" и "народного суверенитета".

"Речь идет не о голосовании за или против импичмента Эммануэля Макрона, а о приемлемости процедуры или против нее… Голосование за него позволит парламенту провести дебаты о поведении президента. Голосование против предотвратило бы эти дебаты, которые полезны для демократии", – подчеркнула Матильда Пано.

Она назвала Эммануэля Макрона "блокирующей точкой" и причиной отсутствия "хорошего демократического функционирования институтов"

Депутаты от социалистической партии Франции в понедельник, 16 сентября, решили проголосовать за рассмотрение предложения об импичменте, но затем собираются провалить его принятие в Ассамблее. Они считают, что импичмент "обречен на провал", но может придать своего рода "легитимность" президенту республики.

Если во вторник инициативе LFI будет дан зеленый свет, текст резолюции будет передан в Юридическую комиссию, где ННФ не имеет большинства. Затем в зале Ассамблеи должно быть организовано голосование.

Даже если текст, подписанный 81 депутатом после отказа президента назначить Люси Касте премьер-министром, нормально пройдет первый этап, то его окончательное принятие кажется маловероятным ввиду баланса сил. Тогда для этого потребуются две трети парламентских голосов обеих палат. Если все же резолюция наберет необходимое большинство голосов, у обеих палат парламента будет месяц, чтобы вынести совместное решение об отставке главы государства. Однако за всю историю эта процедура ни разу не увенчалась успехом.

Напомним, Макрон назначил самого старого премьер-министра в истории современной Франции. 73-летний политик-консерватор Мишель Барнье представляет правоцентристскую партию Les Républicains.

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