Астрологічний прогноз на 22 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання – в неділю воно стосуватиметься переважно подій особистого життя – виявиться успішним лише в тому разі, якщо людина вірить у себе та свої сили.

Символ дня: орел, що високо ширяє.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій у всіх його різновидах.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: займаючись спортом,необхідно бути обережними – занадто велика ймовірність травм.

Харчування дня: від м'яса та алкоголю необхідно відмовитися категорично.

Стрижка дня: не найвдаліший день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на зберігання.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння та мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тож не можна їх ігнорувати.

Табу дня: потрібно остерігатися висоти.

Цитата дня: "У природи, звісно, добрі наміри, проте, як одного разу сказав Аристотель, вона не в змозі втілити їх у життя" (Оскар Вайлд).

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