Астрологический прогноз на 22 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое начинание – в воскресенье оно будет касаться преимущественно событий личной жизни – окажется успешным только в том случае, если человек верит в себя и свои силы.
Символ дня: Орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий во всех его разновидностях.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плеч, лопатки.
Болезни дня: занимаясь спортом, необходимо соблюдать осторожность – слишком велика вероятность травм.
Питание дня: от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.
Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.
Табу дня: необходимо опасаться высоты.
Цитата дня: «У природы, конечно, благие намерения, но, как однажды сказал Аристотель, она не в состоянии воплотить их в жизнь» (Оскар Уайльд).
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