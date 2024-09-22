Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 22 сентября

Астрологический прогноз на 22 сентября

Орел - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любое начинание – в воскресенье оно будет касаться преимущественно событий личной жизни – окажется успешным только в том случае, если человек верит в себя и свои силы. 

Символ дня: Орел, парящий в вышине. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий во всех его разновидностях. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плеч, лопатки. 

Болезни дня: занимаясь спортом, необходимо соблюдать осторожность – слишком велика вероятность травм. 

Питание дня: от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически. 

Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать. 

Табу дня: необходимо опасаться высоты. 

Цитата дня: «У природы, конечно, благие намерения, но, как однажды сказал Аристотель, она не в состоянии воплотить их в жизнь» (Оскар Уайльд). 

Читайте также: 

Киевскую судью уволили за пьянство

Киевскую судью уволили за пьянство

Похожие темы:

Следующая публикация