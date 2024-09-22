Астрологический прогноз на 22 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любое начинание – в воскресенье оно будет касаться преимущественно событий личной жизни – окажется успешным только в том случае, если человек верит в себя и свои силы.

Символ дня: Орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий во всех его разновидностях.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плеч, лопатки.

Болезни дня: занимаясь спортом, необходимо соблюдать осторожность – слишком велика вероятность травм.

Питание дня: от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.

Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.

Табу дня: необходимо опасаться высоты.

Цитата дня: «У природы, конечно, благие намерения, но, как однажды сказал Аристотель, она не в состоянии воплотить их в жизнь» (Оскар Уайльд).

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